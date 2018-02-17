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Ученые: Социальные сети не заменят живое общение людей

Американские специалисты Канзасского университета провели ряд экспериментов, уточнив, что соцсети никогда не смогут заменить людям живое общение друг с другом. Статья ученого представлена в издании Information, Communication and Society.

Ученые: Социальные сети не заменят живое общение людей


Социологи исследовали частоту живого общения между представителями молодежи в 2009 годах и 2011 годах, подчеркнув, что бум социальной активности в медийных платформах никак не отразился на регулярности межличностных контактов. Молодые люди продолжили ходить к родственникам и друзьям в гости, посещая публичные заведения.

Во время второго этапа исследований была набрана группа волонтеров, 50% которых составляли студенты, а оставшаяся часть принадлежала к категории взрослых людей. Оказывается, присутствие человека в онлайн-режиме не отменяло личных контактов с обществом и друзьями. Молодые люди по-прежнему предпочитают реальный мир, резюмировал социолог.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 13:00
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