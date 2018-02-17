Ученые: Социальные сети не заменят живое общение людей

Социологи исследовали частоту живого общения между представителями молодежи в 2009 годах и 2011 годах, подчеркнув, что бум социальной активности в медийных платформах никак не отразился на регулярности межличностных контактов. Молодые люди продолжили ходить к родственникам и друзьям в гости, посещая публичные заведения.Во время второго этапа исследований была набрана группа волонтеров, 50% которых составляли студенты, а оставшаяся часть принадлежала к категории взрослых людей. Оказывается, присутствие человека в онлайн-режиме не отменяло личных контактов с обществом и друзьями. Молодые люди по-прежнему предпочитают реальный мир, резюмировал социолог.