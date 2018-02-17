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Минсельхоз сообщил, что Россия в 2018 году сохранит мировое лидерство по экспорту зерна

Чиновники Минсельхоза считают, что в текущем году Россия может нарастить экспорт зерновых до 40 млн тонн. Это подтвердил Александр Ткачев, министр сельского хозяйства страны, сказав, что уже два года подряд РФ занимает первое место по этому показателю в мире.

Александр Ткачев, министр сельского хозяйства сообщил о том, что наша страна остается наибольшим экспортером зерновых культур в мире. По этому показателю был превышен рекорд Советского Союза, установленный 40 лет назад, когда было собрано в стране 128 миллионов тонн. Только пшеницы элеваторы получили 85,79 миллиона тонн.

Минсельхоз сообщил, что Россия в 2018 году сохранит мировое лидерство по экспорту зерна


При этом ежегодный резерв за последние два года превышал 20 миллионов тонн. Экспорт зерна из России за последние два года превысил 35 миллиона тонн; из них 27 миллиона тонн пшеницы. Также чиновники профильного ведомства считают, что в текущем году эти показатели могут вырасти на 20-30%.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 12:10
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