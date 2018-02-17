Минсельхоз сообщил, что Россия в 2018 году сохранит мировое лидерство по экспорту зерна

Александр Ткачев, министр сельского хозяйства сообщил о том, что наша страна остается наибольшим экспортером зерновых культур в мире. По этому показателю был превышен рекорд Советского Союза, установленный 40 лет назад, когда было собрано в стране 128 миллионов тонн. Только пшеницы элеваторы получили 85,79 миллиона тонн.При этом ежегодный резерв за последние два года превышал 20 миллионов тонн. Экспорт зерна из России за последние два года превысил 35 миллиона тонн; из них 27 миллиона тонн пшеницы. Также чиновники профильного ведомства считают, что в текущем году эти показатели могут вырасти на 20-30%.