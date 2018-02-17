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Александра Черно как и Ольга Бузова создает тренды

Участница реалити-шоу «Дом-2» Александра Черно прославилась благодаря своему разрушительному характеру.

Зрители помнят, что долг Черно за поломанную мебель и испорченные комнаты на Поляне постоянно растет. А пребывание Саши на Сейшелах вообще закончилось природными катаклизмами.

Александра Черно как и Ольга Бузова создает тренды

Специалисты по ремонту немало заработали на перемещениях Черно и Оганесяна из помещения в помещение, чтобы ликвидировать поломки.

При этом Саша Черно гордится своими «подвигами», а Иосиф Оганесян, по словам зрителей «изящно отыгрывает комбинации фарса и комедии, явно воодушевившись воссоединением со своей топовой возлюбленной».

Наряду с ведущей телестройки Ольгой Бузовой, Саша Черно тоже создает тренды. Так ее новая стрижка многим показалась нелепой, но темнее менее завоевала популярность среди таких же толстушек.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:12
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