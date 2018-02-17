Александра Черно как и Ольга Бузова создает тренды

Зрители помнят, что долг Черно за поломанную мебель и испорченные комнаты на Поляне постоянно растет. А пребывание Саши на Сейшелах вообще закончилось природными катаклизмами.Специалисты по ремонту немало заработали на перемещениях Черно и Оганесяна из помещения в помещение, чтобы ликвидировать поломки.При этом Саша Черно гордится своими «подвигами», а Иосиф Оганесян, по словам зрителей «изящно отыгрывает комбинации фарса и комедии, явно воодушевившись воссоединением со своей топовой возлюбленной».Наряду с ведущей телестройки Ольгой Бузовой, Саша Черно тоже создает тренды. Так ее новая стрижка многим показалась нелепой, но темнее менее завоевала популярность среди таких же толстушек.