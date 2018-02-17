Александра Черно как и Ольга Бузова создает тренды
Участница реалити-шоу «Дом-2» Александра Черно прославилась благодаря своему разрушительному характеру.
Зрители помнят, что долг Черно за поломанную мебель и испорченные комнаты на Поляне постоянно растет. А пребывание Саши на Сейшелах вообще закончилось природными катаклизмами.
Специалисты по ремонту немало заработали на перемещениях Черно и Оганесяна из помещения в помещение, чтобы ликвидировать поломки.
При этом Саша Черно гордится своими «подвигами», а Иосиф Оганесян, по словам зрителей «изящно отыгрывает комбинации фарса и комедии, явно воодушевившись воссоединением со своей топовой возлюбленной».
Наряду с ведущей телестройки Ольгой Бузовой, Саша Черно тоже создает тренды. Так ее новая стрижка многим показалась нелепой, но темнее менее завоевала популярность среди таких же толстушек.
Зрители помнят, что долг Черно за поломанную мебель и испорченные комнаты на Поляне постоянно растет. А пребывание Саши на Сейшелах вообще закончилось природными катаклизмами.
Специалисты по ремонту немало заработали на перемещениях Черно и Оганесяна из помещения в помещение, чтобы ликвидировать поломки.
При этом Саша Черно гордится своими «подвигами», а Иосиф Оганесян, по словам зрителей «изящно отыгрывает комбинации фарса и комедии, явно воодушевившись воссоединением со своей топовой возлюбленной».
Наряду с ведущей телестройки Ольгой Бузовой, Саша Черно тоже создает тренды. Так ее новая стрижка многим показалась нелепой, но темнее менее завоевала популярность среди таких же толстушек.