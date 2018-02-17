Ольга Бузова опять пожаловалась на отсутствие сексуальной жизни

"Я не занималась любовью на протяжении более года", - коротко бросила журналистам Бузова и спешно покинула их.

Об этом она сообщила журналистам после выступления в Кремле в честь праздника Дня влюблённых. Надо отметить, что эта тема уже не раз поднималась в речах ведущей Дома-2.Сейчас Оля гастролирует по средней полосе России. Она уже посетила Курск и приехала в Смоленск. Хейтеры даже посчитали, что по этим русским городам она ездит, чтобы найти себе любимого человека.Надо напомнить, что после того, как Ольга развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым, её семейная жизнь как-то не складывается. После спортсмена у неё не было никаких отношений.