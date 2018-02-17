Новый Meredes-Benz G-Class на российском рынке будет стоить от 8,9 млн рублей

В частности, на российском рынке будет доступна модификация Mercedes-Benz G500, оснащённая твин-турбо двигателем V8 объёмом 4,0 литра производительностью 422 лошадиные силы. Агрегат будет работать на пару с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией.За дополнительную плату в размере 289 рублей покупатели внедорожника смогут заказать опциональный пакет AMG Line. Также покупателям Mercedes-Benz G-Class будет доступен за дополнительную плату пакет Exclusive, в который входит расширенная кожаная отделка салона, его стоимость составляет 469,5 тысячи рублей.Официальная презентация внедорожника Mercedes-Benz G-Class состоялась в этом году на мотор-шоу в Детройте. На автосалоне в Женеве немецкие производители представят автомобиль Mercedes-AMG G 63 производительностью 585 лошадиных сил.