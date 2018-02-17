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Росстат: Задолженность по зарплате в России возросла за январь на 8%

Сумма не выплаченной по различным причинам зарплаты в России возросла до 2,6 млрд рублей, увеличившись на 8%. Это произошло по вине работодателей, которые не выполняют свои обязательства перед сотрудниками - считают специалисты.

В России постоянно растет задолженность по зарплате. Об этом говорится в службе статистики. На этот раз за год она увеличилась на 7,89%, достигнув суммы превысившей 2,6 млрд рублей. Причем в эту сумму не входят долги перед сотрудниками небольших частных предприятий. В этом случае учитывались данные собранные по среднему и большому бизнесу.

Росстат: Задолженность по зарплате в России возросла за январь на 8%


В эту сумму входят долги за прошедший год и за 2016 год. В 2017 году долг составил 1,3 млрд, а в предыдущем был немного ниже. Эту сумму не получили более 44 тыс. человек из обрабатывающих отраслей, сельского хозяйства, транспортной отрасли и добычи углеводородов. Одновременно растет безработица; ранее сообщалось, что количество безработных превысило 5 млн человек.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 12:00
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