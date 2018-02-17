Ученые нашли у рыб способность к навигации по магнитосфере Земли

Лососи улавливают магнитные линии планеты, формируя трехмерную карту подводной местности, что позволяет малькам не потеряться в крупном водоеме и найти нужный путь. В рамках исследовательских работ ученые поместили лососей в емкость с водой, где полностью отсутствовало освещение. Впоследствии через резервуар провели небольшой разряд тока.Рыбы, реагируя на мельчайшие изменения в окружающем магнитном поле, меняли направление движения. Искусственно созданное магнитное поле может заставить мальков двигаться в нужном направлении, не реагируя на изменения в температуре воды или особенности подводного течения.