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Ученые нашли у рыб способность к навигации по магнитосфере Земли

Американские ученые Университета Орегона определили, что рыбы ориентируются в воде по магнитосфере Земли, двигаясь по магнитным линиям планеты в нужном направлении. Подобный способ навигации используют новорожденные лососи.

Ученые нашли у рыб способность к навигации по магнитосфере Земли


Лососи улавливают магнитные линии планеты, формируя трехмерную карту подводной местности, что позволяет малькам не потеряться в крупном водоеме и найти нужный путь. В рамках исследовательских работ ученые поместили лососей в емкость с водой, где полностью отсутствовало освещение. Впоследствии через резервуар провели небольшой разряд тока.

Рыбы, реагируя на мельчайшие изменения в окружающем магнитном поле, меняли направление движения. Искусственно созданное магнитное поле может заставить мальков двигаться в нужном направлении, не реагируя на изменения в температуре воды или особенности подводного течения.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:40
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