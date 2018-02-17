Кабриолет Bentley Continental GT запечатлели во время зимних испытаний

Концепт-кар Bentley's EXP 10 Speed 6 представили публике на Женевском автосалоне в 2015 году, его дизайн получил кабриолет Bentley Continental GT. Автомобиль получил новые бамперы, доработанный капот, расширенные колёсные арки, переработанные фары и широкие патрубки новой выхлопной системы.Кабриолет Bentley Continental GT разработан на базе производственной платформы MSB. В качестве силовой установки автомобиля выступает двигатель W12 ёмкостью 6,0 литров производительностью 626 лошадиных сил. Несмотря на мощный агрегат, до первой «сотни» кабриолет набирает разгон за 3,7 секунды, что несколько уступает купе.Позднее производители намерены оснастить кабриолет Bentley Continental GT гибридной силовой установкой.