Странный НЛО сняли на инфракрасную спецкамеру в Венгрии

Очередное доказательство присутствия неизвестной цивилизации на Земле обнаружили уфологи. На этот раз над Будапештом с помощью инфракрасной камеры был зафиксирован пролет "летающей тарелки". Это произошло в начале прошедшей недели, однако известно стало только сейчас. По словам энтузиастов, если бы не спецаппаратура, то приближение странного НЛО никто бы не заметил.На пяти минутном видео видно, что внеземной аппарат имеет круглую форму и летает на уровне облаков. При этом он перемещается непредсказуемо, делая резкие повороты, неожиданно меняя траекторию полета и неожиданно оказываясь на большом расстоянии от первоначальной точки своего нахождения.