Ученые: Электронные сигареты повреждают ДНК и провоцируют мутации

Потребители электронных сигарет убеждены, что все вредные вещества испаряются в виде пара, не достигая организма. Однако ученые провели ряд экспериментов, установив, что курение электронных гаджетов оказывает губительное воздействие на внутренние органы курильщиков, провоцируя развитие онкологических заболеваний и мутации ДНК.В рамках лабораторных работ биологи заставили мышей дышать парами, выделяемыми вейпами, что привело к появлению патологий внутренних органов подопытных грызунов, а также к блокировке протеинов, позволяющих ДНК быстро восстанавливаться. Во втором эксперименте исследователи обработали человеческие клетки никотином, что повредило гены.