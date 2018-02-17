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Зрители уверены, что Ольга Рапунцель вернётся к Илье Яббарову после родов

Зрители скандального телешоу "Дом-2" полагают, что Ольга Рапунцель снова составит пару Илье Яббарову после родов. Яббаров по-прежнему часто конфликтует с Дмитренко по этому поводу.

Тем не менее до конца непонятно, что же движет в этой ситуации Яббаровым, который в настоящее время состоит в отношениях с Аленой Савкиной, а зрители до сих пор не забыли тот период, когда он крутил роман с Рапунцель.

Зрители уверены, что Ольга Рапунцель вернётся к Илье Яббарову после родов

Очевидно, что Илья претендует на сердце Рапунцель, пытаясь отвоевать его у Дмитрия Дмитренко, который является законным супругом. Фанаты телестройки не сомневаются, что роман между Яббаровым и молодой новенькой участницей служит доказательством того, что он неравнодушен к бывшей возлюбленной.

Заселившись в периметр, Яббаров сразу же начал портить жизнь паре Дмитренко-Рапунцель: дрался с Дмитрием, оскорбляя его грязными словами, вторгался неожиданно в их вип-домик и так далее. Ходят слухи, что супруги уже покинули проект.

Также есть информация, что настоящим отцом дочери Рапунцель является не Дмитренко, а именно Яббаров, с которым изменила своему мужу. Поэтому, когда Ольга родит, Илья с распростёртыми объятиями примет к себе и её, и дитя.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 05:37
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