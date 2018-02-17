В США мальчик последовал совету отца и поджег себя
В американском штате Оклахома 12-летний мальчик решил последовать совету отца и поджечь себя собственноручно. Власти города убеждены, то действия отца ребенка носили намеренный характер.
По сведениям агентства AP, мальчик послушался отца и поджег себя, однако бабушка и дедушка ребенка вовремя заметили возгорание, потушив мальчика. Ребенок получил ожоги легкой степени тяжести. Полицейские считают, что отец мальчика не просто шутил, а сказал это намерено.
По сведениям агентства AP, мальчик послушался отца и поджег себя, однако бабушка и дедушка ребенка вовремя заметили возгорание, потушив мальчика. Ребенок получил ожоги легкой степени тяжести. Полицейские считают, что отец мальчика не просто шутил, а сказал это намерено.
Происшествия
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 11:40