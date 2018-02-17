Фирма из Венесуэлы ищет охранника на зарплату $10 и 144 яйца

Зарплата в $10 (по индексам "черного рынка" Венесуэлы) составляет официально около 2 млн боливаров. Руководство компании планирует выдавать охранникам, положительно себя зарекомендовавшим, по 36 куриных яиц в неделю. Каждая такая коробка стоит примерно по $2 на черном рынке страны.Надбавка в виде яиц полагается сотруднику, который не опаздывает на работу, одевается соответственно своему посту, а также не прогуливает смены. Руководство компании подчеркивает, что многие предыдущие охранники не соответствовали данным нехитрым критериям, поэтому Atlas Security пошли на такой необычный шаг. В Венесуэле возвращается система натурального обмена из-за экономического кризиса.