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Фирма из Венесуэлы ищет охранника на зарплату $10 и 144 яйца

Компания из Венесуэлы Atlas Security предлагает работу охранникам, обязуясь выплачивать жалование в размере $10 и 144 куриных яиц. В руководстве фирмы считают данный шаг весьма успешным маркетинговым ходом, информирует портал Reuters.

Фирма из Венесуэлы ищет охранника на зарплату $10 и 144 яйца


Зарплата в $10 (по индексам "черного рынка" Венесуэлы) составляет официально около 2 млн боливаров. Руководство компании планирует выдавать охранникам, положительно себя зарекомендовавшим, по 36 куриных яиц в неделю. Каждая такая коробка стоит примерно по $2 на черном рынке страны.

Надбавка в виде яиц полагается сотруднику, который не опаздывает на работу, одевается соответственно своему посту, а также не прогуливает смены. Руководство компании подчеркивает, что многие предыдущие охранники не соответствовали данным нехитрым критериям, поэтому Atlas Security пошли на такой необычный шаг. В Венесуэле возвращается система натурального обмена из-за экономического кризиса.
Экономика
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 11:30
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