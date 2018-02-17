«Ведомости»: Абрамович инвестировал в Telegram около $300 млн

Глава мессенджера Telegram Павел Дуров предоставил американской Комиссии по ценным бумагам отчет об инвесторах. Протокол подачи документов позволяет Дурову не раскрывать их имена, однако осведомленные лица или сами предприниматели поспешили рассказать о своих вложениях в проект.Так, стало известно об инвестициях гендиректора и крупнейшего акционера платежного сервиса Qiwi Сергея Солонина, предоставившего Дурову $17 млн. Давид Якобашвили, один из основоположников корпорации Вимм-билль-данн, сообщил о вложении $10 млн. Впрочем, из крупнейших инвесторов проекта стал Абрамович.