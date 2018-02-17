Apple может отказаться от 3D Touch в новых смартфонах

Так эксперты считают, что рынок встретил подобную функцию не совсем открыто, поскольку многие разработчики программного обеспечения просто не стали обращать на нее внимание, а компании-производители Android-смартфонов просто не считают ее необходимой.Помимо того что 3D Touch обладает ограниченным функционалом, пользователи iPhone также не очень часто ее используют. Тем не менее, если американская компания откажется от этой опции в будущих новинках, то стоимость таких девайсов заметно снизится.Как бы там ни было, но это неофициальная информация и точно о новом флагмане можно будет узнать ближе к дате его официального анонса.