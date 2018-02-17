Полина Диброва выставила фотоснимок с новорожденным своей подруги

Полина и Дмитрий Дибровы связали себя узами брака девять лет назад. Модель родила ему троих наследников: Илью, Федора и Александра. Полина много раз говорила о своем желании родить дочку.Очень часто появлялись слухи, что Полина находится в интересном положении, а на фото она без конца прикрывала свой живот. Но на все эти пересуды супруга телеведущего не обращала никакого внимания или отшучивалась.Но вчера мама троих детей заинтриговала пользователей, поскольку выложила снимок с новорожденным малышом. Полина была очень счастлива, когда на руках держала кроху. Поначалу некоторые личности подумали, что в семье Дибровых пополнение, но это оказалось не так.Модель рассказала, что мамой стала ее близкая подруга, но при этом подчеркнула, что она соскучилась по таким малышам. Пользователи обратили внимание, что Полина с удовольствием готова родить четвертого ребенка.Стоит напомнить, что в ушедшем году модель завоевала титул «Миссис Россия». За это звание вели борьбу 35 участниц, но благодаря труду победу одержала жена Дмитрия Диброва.