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Полина Диброва выставила фотоснимок с новорожденным своей подруги

Полина Диброва сфотографировалась с новорожденным своей подруги и опубликовала фотоснимок в интернете.

Полина Диброва выставила фотоснимок с новорожденным своей подруги


Полина и Дмитрий Дибровы связали себя узами брака девять лет назад. Модель родила ему троих наследников: Илью, Федора и Александра. Полина много раз говорила о своем желании родить дочку.

Очень часто появлялись слухи, что Полина находится в интересном положении, а на фото она без конца прикрывала свой живот. Но на все эти пересуды супруга телеведущего не обращала никакого внимания или отшучивалась.

Но вчера мама троих детей заинтриговала пользователей, поскольку выложила снимок с новорожденным малышом. Полина была очень счастлива, когда на руках держала кроху. Поначалу некоторые личности подумали, что в семье Дибровых пополнение, но это оказалось не так.

Модель рассказала, что мамой стала ее близкая подруга, но при этом подчеркнула, что она соскучилась по таким малышам. Пользователи обратили внимание, что Полина с удовольствием готова родить четвертого ребенка.

Стоит напомнить, что в ушедшем году модель завоевала титул «Миссис Россия». За это звание вели борьбу 35 участниц, но благодаря труду победу одержала жена Дмитрия Диброва.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 08:00
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