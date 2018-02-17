В России планируется разработка мощного квантового компьютера на 50 кубитов

В стране сформирован консорциум, основное направление которого - реализация проекта по созданию нового поколения ЭВМ. Новаторское инновационное устройство станет одним из самых мощных в мире. Уже подписано соглашение между заинтересованными структурами, в рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-2018», на церемонии подписания документа присутствовал вице-премьера РФ Дмитрий Рогозин. В пунктах соглашения подразумеваются реализация проекта научно - технического направления, причем комплексным подходом. В планах, создание мощного оптического многокубитного квантового симулятора, реализация возможностей которого будет получена благодаря использованию фотонных чипов и нейтральных атомов.Принято основное направление по предполагаемому сотрудничеству, основная задача которого - обеспечение необходимыми ресурсами новаторского проекта. Так же предусмотрена координация процессов, связанных с научно-техническими задачами, с последующим воплощением полученных результатов жизнь.