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В России планируется разработка мощного квантового компьютера на 50 кубитов

Создание 50-кубитной квантовой модели компьютера, планируют начать в РФ. В проекте будут участвовать «ВЭБ-инновация», Внешэкономбанк (ВЭБ), АНО «Цифровая экономика», МГУ имени М.В.Ломоносова, Фонд перспективных исследований (ФПИ).

В стране сформирован консорциум, основное направление которого - реализация проекта по созданию нового поколения ЭВМ. Новаторское инновационное устройство станет одним из самых мощных в мире. Уже подписано соглашение между заинтересованными структурами, в рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-2018», на церемонии подписания документа присутствовал вице-премьера РФ Дмитрий Рогозин. В пунктах соглашения подразумеваются реализация проекта научно - технического направления, причем комплексным подходом. В планах, создание мощного оптического многокубитного квантового симулятора, реализация возможностей которого будет получена благодаря использованию фотонных чипов и нейтральных атомов.
В России планируется разработка мощного квантового компьютера на 50 кубитов


Принято основное направление по предполагаемому сотрудничеству, основная задача которого - обеспечение необходимыми ресурсами новаторского проекта. Так же предусмотрена координация процессов, связанных с научно-техническими задачами, с последующим воплощением полученных результатов жизнь.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:30
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