АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Китайская деревня миллионеров Хуаси стала главной экономической достопримечательностью страны
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018

Дима Билан интеллигентно высказался в адрес своих недоброжелателей

Дима Билан интеллигентно ответил на критику в адрес своих недоброжелателей.

Дима Билан интеллигентно высказался в адрес своих недоброжелателей


Дима Билан много работает и гастролирует, а также много совершает перелетов, хотя певец страдает аэрофобией. У него выявили гастрит и несколько грыж, поэтому у него произошло нарушение сна, и появилась слабость.

Недавно исполнитель участвовал в концерте Big Love Show и зрители снова забили тревогу, поскольку он был слишком болезненным и уставшим. Но от Димы никаких сообщений о болезни не поступало.

Напротив, он является активным пользователем социальных сетей, сообщает обо всех переменах и делится своими рассуждениями с фанатами. Но в последнее время Дима обзавелся недругами, которые занимаются критикой его внешности, выступления и даже размышлений.

На днях терпение артиста лопнуло, и он написал им интеллигентный комментарий. Также Дима добавил, что выливать весь свой гнев и негатив – это слишком просто и опускаться до такого уровня он не собирается.

Стоит напомнить, что на днях Вера Брежнева тоже удивилась бесчисленному негативу в интернете и попросила недоброжелателей остановиться. Она считает, что критика не повлияет на людей, а человек, который это выплескивает, в очередной раз показывает свою истинную сущность.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 07:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Pixel 2 временно будут предлагать по цене 530
Белорусский изобретатель построил внедорожник
В Сети появились фотос тестов Audi SQ8 Mule
Хакеры CODEX все таки взломали «неприступность»
В Пхёнчхане отменили рукопожатия хоккеистов
Телеведущая Анастасия Трегубова поделилась с
Ученые сравнили вред от дезодорантов и духов с
Инженеры создадут робота для сбора урожая огурцов
Анна Калашникова приобрела недвижимость на
После урагана «Мария» в лагуне Пуэрто-Рико
Борис Грачевский исполнил давнюю мечту супруги
В Chevrolet начали разработку среднемоторного
В медиадеревне на Олимпиаде в Пхёнчхане нашли
Марина Александровна на благотворительной
Школьницу госпитализировали после того, как она
Названа дата старта продаж роскошного
Иван Ургант оригинально поздравил своего друга
Зрители "Дома-2" ожидают, что вскоре Александра
Эксперты: Человечество не достигло Марса из-за
Российский космонавт показал кадры
Лена Ленина сделала подарок Станиславу
Ученые: Увеличение числа стихийных бедствий
Анна Грачевская опубликовала снимок в купальнике,
Сергей Лавров прокомментировал ситуацию вокруг
Зрители "Дома-2" считают, что Елена Хромина врёт
Московские жители смогут увидеть верхнее
Ирина Лобачева хочет ребенка фигуриста Ивана
На MWC 2018 презентуют устройства Alcatel 5,
Порошенко призвал запретить флаг России во всём
Валерий Блюменкранц недоволен замужеством Марины
Просмотреть все новости