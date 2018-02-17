Дима Билан интеллигентно высказался в адрес своих недоброжелателей

Дима Билан много работает и гастролирует, а также много совершает перелетов, хотя певец страдает аэрофобией. У него выявили гастрит и несколько грыж, поэтому у него произошло нарушение сна, и появилась слабость.Недавно исполнитель участвовал в концерте Big Love Show и зрители снова забили тревогу, поскольку он был слишком болезненным и уставшим. Но от Димы никаких сообщений о болезни не поступало.Напротив, он является активным пользователем социальных сетей, сообщает обо всех переменах и делится своими рассуждениями с фанатами. Но в последнее время Дима обзавелся недругами, которые занимаются критикой его внешности, выступления и даже размышлений.На днях терпение артиста лопнуло, и он написал им интеллигентный комментарий. Также Дима добавил, что выливать весь свой гнев и негатив – это слишком просто и опускаться до такого уровня он не собирается.Стоит напомнить, что на днях Вера Брежнева тоже удивилась бесчисленному негативу в интернете и попросила недоброжелателей остановиться. Она считает, что критика не повлияет на людей, а человек, который это выплескивает, в очередной раз показывает свою истинную сущность.