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Рианна примерила на себя образ принцессы

29-летняя певица Рианна выбрала для празднования Дня Святого Валентина безупречный наряд от известного американского модельера, который позволил ей примерить на себя образ принцессы.
Рианна примерила на себя образ принцессы


Многие из звезд Голливуда отмечали праздник всех влюбленных в соответствующих нарядах. Блейк Лайвли на модном показе появилась в пальто красного цвета, Пэрис Хилтон - в платье с «сердечным» принтом. Но с образом, который примерила Рианна, не мог сравниться никакой другой.

29-летняя певица, одетая в платье с пышным шлейфом, была похожа на принцессу из мультфильмов Диснея. Корсет идеально подчеркивал ее пышную грудь и стройную талию, а красный цвет гармонировал идеально с ее волосами темного цвета.

Видеоролик, в котором Рианна красуется в волшебном платье, опубликован в личном аккаунте Instagram дизайнера Зака Позена.

Фолловеры не перестают восхищаться сказочным образом артистки и оставляют множество одобряющих комментариев.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 10:20
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