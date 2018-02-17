Рианна примерила на себя образ принцессы

Многие из звезд Голливуда отмечали праздник всех влюбленных в соответствующих нарядах. Блейк Лайвли на модном показе появилась в пальто красного цвета, Пэрис Хилтон - в платье с «сердечным» принтом. Но с образом, который примерила Рианна, не мог сравниться никакой другой.29-летняя певица, одетая в платье с пышным шлейфом, была похожа на принцессу из мультфильмов Диснея. Корсет идеально подчеркивал ее пышную грудь и стройную талию, а красный цвет гармонировал идеально с ее волосами темного цвета.Видеоролик, в котором Рианна красуется в волшебном платье, опубликован в личном аккаунте Instagram дизайнера Зака Позена.Фолловеры не перестают восхищаться сказочным образом артистки и оставляют множество одобряющих комментариев.