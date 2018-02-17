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Пользователи интернета гадают, могут ли воссоединиться Брэд Питт и Дженнифер Энистон

Пользователи социальных сетей бурно обсуждают возможное воссоединение Брэда Питта и Дженнифер Энистон.

Пользователи интернета гадают, могут ли воссоединиться Брэд Питт и Дженнифер Энистон


На днях появилась новость, что Дженнифер собирается развестись со своим мужем. По заверению Энистон, такое решение они приняли обоюдно в конце минувшего года.

Теперь у бывших супругов хорошие отношения, как у друзей, просто по каким-то причинам они не могут быть парой. С самого начала, знаменитости хотели скрыть от общественности свой развод, но чтобы не допускать домыслов, они свое решение все же обнародовали.

Пользователи разделились на два противоположных лагеря. Первые оплакивают предстоящий развод своей любимицы, в то время как другие с нетерпением ждут новости о возможном воссоединении бывших возлюбленных.

Но к великому сожалению Энистон, Анджелина Джоли и Брэд Питт официально еще не расторгли свой брак. Также появилась информация о продлении действия временного соглашения, к которому в ушедшем году пришли супруги.

После того, как начался бракоразводный процесс, Брэд Питт извинился перед Дженнифер за боль, которую ранее причинил. А также признался, что сожалеет о том, что она пережила по его вине.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 07:15
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