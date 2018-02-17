Семья Бекхэмов заплатит штраф за использование камина
Звездную семью Бекхэмов обвиняют в том, что они открыто нарушают один из лондонских законов, да еще и демонстрируют это в социальных сетях – они используют в своем доме дровяной камин. За это им придется заплатить штраф.
Не смогли остаться без звания «скандально известные» и супруги Бекхэмы – Виктория и Дэвид. Пару обвинили в использовании в своем особняке в Лондоне дровяного камина.
Неоднократно Виктория публиковала фото с этим элементом интерьера собственного дома в соцсетях. Недавно она поделилась снимком, на котором сын Ромео в камине дома жарит каштаны.
Общественность возмутилась, потому что в некоторых районах Лондона камины с открытым огнем использовать запрещено из-за того, что они загрязняют окружающую среду.
Виктория и Дэвид пока воздерживаются от комментариев по данному поводу. Вряд ли они откажутся по своему желанию от камина, но, возможно, им придется оплатить штраф в размере 1000 фунтов стерлингов.
Не смогли остаться без звания «скандально известные» и супруги Бекхэмы – Виктория и Дэвид. Пару обвинили в использовании в своем особняке в Лондоне дровяного камина.
Неоднократно Виктория публиковала фото с этим элементом интерьера собственного дома в соцсетях. Недавно она поделилась снимком, на котором сын Ромео в камине дома жарит каштаны.
Общественность возмутилась, потому что в некоторых районах Лондона камины с открытым огнем использовать запрещено из-за того, что они загрязняют окружающую среду.
Виктория и Дэвид пока воздерживаются от комментариев по данному поводу. Вряд ли они откажутся по своему желанию от камина, но, возможно, им придется оплатить штраф в размере 1000 фунтов стерлингов.