Жительница США лечила дочь от аутизма ядовитыми микстурами из отбеливателя

28-летняя жительница США, начитавшись на интернет-пабликах о «народных средствах» лечения аутизма, пыталась самостоятельно излечить свою дочь, больную этим генетическим заболеванием, характеризующимся расстройством когнитивных способностей.О столь опасном для жизни девочки способе лечения поведал полиции муж женщины, обратившись к органам правопорядка за помощью, так как не без оснований полагал, что подобное самолечение может существенно навредить физиологическому здоровью его дочери или, более того, привести к смерти ребенка. В ходе расследования выяснилось, что женщина о «чудодейственных» лечебных возможностях отбеливателя начиталась в одной из тематических групп соцсети Facebook, где люди с полной уверенностью пишут, что этот щелочной раствор помогает даже при СПИДе, онкологии и гепатита С.В данное время девочка находится под опекой социальных служб, а против матери возбуждено уголовное дело в попытке отравления. Как рассказала Шерри Куин, глава Прикладного поведенческого центра аутизма, лекарств против этого генетического заболевания на сегодня не существует, но многие родители, отчаявшись, начинают заниматься самолечением своего ребенка, что может повлечь за собой непоправимый урон его здоровью.