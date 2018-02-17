АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Китайская деревня миллионеров Хуаси стала главной экономической достопримечательностью страны
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018

Жительница США лечила дочь от аутизма ядовитыми микстурами из отбеливателя

В Индианаполисе (США) арестована местная жительница, пытавшаяся лечить свою больную аутизмом дочь ядовитыми химикатами из отбеливателя, добавляя их девочке в напитки.

Жительница США лечила дочь от аутизма ядовитыми микстурами из отбеливателя


28-летняя жительница США, начитавшись на интернет-пабликах о «народных средствах» лечения аутизма, пыталась самостоятельно излечить свою дочь, больную этим генетическим заболеванием, характеризующимся расстройством когнитивных способностей.

О столь опасном для жизни девочки способе лечения поведал полиции муж женщины, обратившись к органам правопорядка за помощью, так как не без оснований полагал, что подобное самолечение может существенно навредить физиологическому здоровью его дочери или, более того, привести к смерти ребенка. В ходе расследования выяснилось, что женщина о «чудодейственных» лечебных возможностях отбеливателя начиталась в одной из тематических групп соцсети Facebook, где люди с полной уверенностью пишут, что этот щелочной раствор помогает даже при СПИДе, онкологии и гепатита С.

В данное время девочка находится под опекой социальных служб, а против матери возбуждено уголовное дело в попытке отравления. Как рассказала Шерри Куин, глава Прикладного поведенческого центра аутизма, лекарств против этого генетического заболевания на сегодня не существует, но многие родители, отчаявшись, начинают заниматься самолечением своего ребенка, что может повлечь за собой непоправимый урон его здоровью.
В мире / Общество
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 09:55
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Pixel 2 временно будут предлагать по цене 530
Белорусский изобретатель построил внедорожник
В Сети появились фотос тестов Audi SQ8 Mule
Хакеры CODEX все таки взломали «неприступность»
В Пхёнчхане отменили рукопожатия хоккеистов
Телеведущая Анастасия Трегубова поделилась с
Ученые сравнили вред от дезодорантов и духов с
Инженеры создадут робота для сбора урожая огурцов
Анна Калашникова приобрела недвижимость на
После урагана «Мария» в лагуне Пуэрто-Рико
Борис Грачевский исполнил давнюю мечту супруги
В Chevrolet начали разработку среднемоторного
В медиадеревне на Олимпиаде в Пхёнчхане нашли
Марина Александровна на благотворительной
Школьницу госпитализировали после того, как она
Названа дата старта продаж роскошного
Иван Ургант оригинально поздравил своего друга
Зрители "Дома-2" ожидают, что вскоре Александра
Эксперты: Человечество не достигло Марса из-за
Российский космонавт показал кадры
Лена Ленина сделала подарок Станиславу
Ученые: Увеличение числа стихийных бедствий
Анна Грачевская опубликовала снимок в купальнике,
Сергей Лавров прокомментировал ситуацию вокруг
Зрители "Дома-2" считают, что Елена Хромина врёт
Московские жители смогут увидеть верхнее
Ирина Лобачева хочет ребенка фигуриста Ивана
На MWC 2018 презентуют устройства Alcatel 5,
Порошенко призвал запретить флаг России во всём
Валерий Блюменкранц недоволен замужеством Марины
Просмотреть все новости