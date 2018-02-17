Анастасия Ивлеева приняла участие в фотосъемке для журнала Maxim, но ее раскритиковали за фотошоп

Телеведущая Анастасия Ивлеева второй раз принимала участие в фотосессии для мужского издательства Maxim, чем с великим удовольствием поделилась на своей личной страничке в интернете. Но вместо восхищенных комментариев она получила много критики.Анастасия Ивлеева считается яркой и артистичной ведущей телепроекта. Знаменитость без проблем дает свое согласие на любые сложные испытания, имеет привлекательную внешность и прекрасное чувство юмора.Кроме этого, Анастасия путешествует с передачей «Орел и решка», а также успевает успешно вести свой блог и работать моделью. Некоторое время назад Ивлеева участвовала в откровенной фотосессии для журнала Maxim. На снимке телеведущая позировала перед объективом фотокамеры практически обнаженной, одев только лишь трусики.Такие фото обычно вызывают восторг, но только не в этот раз. Большинству подписчикам не понравилось чрезмерное использование фотошопа. Они писали, что она стала выглядеть слишком старо, а лицо ее просто изуродовали. Настя не обращала никакого внимания на негативные высказывания, поскольку привыкла к такому поведению и решила никак не комментировать.