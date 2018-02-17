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Кристина Орбакайте разгромила реквизиты на съемках клипа «Фарс»

Кристина Орбакайте представила новый клип на песню «Фарс», где по сюжету устроила разгром в квартире. На съемках в ход шли все, попавшиеся ей под руку реквизиты – от стаканов до музыкальных инструментов.
Кристина Орбакайте разгромила реквизиты на съемках клипа «Фарс»


Популярная певица Кристина Орбакайте представила на суд своих поклонников новый клип, снятый на песню «Фарс». По сюжету в процессе съемок она устраивает в квартире полный погром. Артистка бросает на пол вазы, стаканы, бокалы, люстры, книги, музыкальные инструменты.

Гитару она разбила вдребезги и пыталась разбить плазменный телевизор клюшкой. В финале клипа героиня делает селфи на фоне устроенного погрома.

Режиссером нового клипа Орбакайте является Ирина Миронова. Задачей исполнительницы на съемочной площадке было показать образ обиженной и разъяренной женщины, которая очень болезненно переживает расставание с возлюбленным.

Видеоклип «Фарс» появился в YouTube 16 февраля.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 09:33
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