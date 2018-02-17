Кристина Орбакайте разгромила реквизиты на съемках клипа «Фарс»

Популярная певица Кристина Орбакайте представила на суд своих поклонников новый клип, снятый на песню «Фарс». По сюжету в процессе съемок она устраивает в квартире полный погром. Артистка бросает на пол вазы, стаканы, бокалы, люстры, книги, музыкальные инструменты.Гитару она разбила вдребезги и пыталась разбить плазменный телевизор клюшкой. В финале клипа героиня делает селфи на фоне устроенного погрома.Режиссером нового клипа Орбакайте является Ирина Миронова. Задачей исполнительницы на съемочной площадке было показать образ обиженной и разъяренной женщины, которая очень болезненно переживает расставание с возлюбленным.Видеоклип «Фарс» появился в YouTube 16 февраля.