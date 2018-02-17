"Демонический" ребенок кричал 8 часов полета из-за отсутствия интернета на борту

Шейн Таунли поделился в Сети видеороликом, на котором запечатлен мальчик, летевший с ним одним рейсом из Германии в Соединенные Штаты. На видео видно, что ребенок ведет себя более чем странно – он прыгает по сиденьям, бегает между рядами и громко орал. Примечательно, что мамаша совершенно не обращала внимания на выходки своего чада.После того, как мальчик начал стучать по обшивке самолета и нервы пассажиров уже были на пределе, к маме мальчика подошел стюард, сделав ей замечание. На что женщина спокойно ответила, что сына может успокоить «только интернет».Видеоролик за непродолжительное время набрал массу просмотров и комментариев. Многие пользователи осудили неадекватное поведение мамы мальчика во время выходок сына, а самого ребенка сравнили с «озверевшей бешеной собакой», посчитав, что ему надобно было по прилете показать экзорцисту.