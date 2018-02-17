Хейтеры уверены, что Антона Гусева поймали на измене

Все уже знают, что Антон подарил Вике подарок. Правда, фанаты уверены, что Романец подозревает молодого человека в изменах.Якобы Виктория рассказала, что одна из ее подписчиц сбросила ей фотографию, где Гусев покупал в магазине два подарка. Из-за этого Антону пришлось оправдываться.А чтобы оправдаться, парню пришлось съездить в тот магазин, где он делал эти самые покупки. Там молодой человек попросил подтвердить, что приобретал только один подарок, который потом и подарил девушке.Однако хейтеры не верят ему. И только чудом влюблённые опять не поссорились, ведь это было бы очередным поводом для развода.