Глюкоза прогулялась по Парижу с «НЛО» на голове

Певица Глюкоза решила побывать на модной благотворительной ярмарке «Fabulous Fund Fair», которая проходит в столице Франции. Перед началом ярмарки артистка прогулялась по Парижу, где поразила прохожих своей шляпкой-НЛО, которая очень похожа на летающую тарелку, по мнению фолловеров.Фанаты в комментариях к фото шутят, спрашивая у Глюкозы, не арендовала ли она звездолет у инопланетян. Некоторые считают, что ее головной убор стал бы отличным местом для высадки пришельцев из космоса.Певица в ответ тоже юморнула в комментариях, спросив, могут ли «лошади побывать в космосе». Подписчики ответили, что теоретически и такое возможно.Позднее Глюкоза без объяснений удалила фото из своего аккаунта Instagram.