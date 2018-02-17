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Глюкоза прогулялась по Парижу с «НЛО» на голове

Поклонников удивил новый образ Глюкозы на снимке, который она опубликовала в Instagram – на нем певица запечатлена в странной шляпе, которую фолловеры назвали НЛО за ее внешний вид, схожий с летающей тарелкой.
Глюкоза прогулялась по Парижу с «НЛО» на голове


Певица Глюкоза решила побывать на модной благотворительной ярмарке «Fabulous Fund Fair», которая проходит в столице Франции. Перед началом ярмарки артистка прогулялась по Парижу, где поразила прохожих своей шляпкой-НЛО, которая очень похожа на летающую тарелку, по мнению фолловеров.

Фанаты в комментариях к фото шутят, спрашивая у Глюкозы, не арендовала ли она звездолет у инопланетян. Некоторые считают, что ее головной убор стал бы отличным местом для высадки пришельцев из космоса.

Певица в ответ тоже юморнула в комментариях, спросив, могут ли «лошади побывать в космосе». Подписчики ответили, что теоретически и такое возможно.

Позднее Глюкоза без объяснений удалила фото из своего аккаунта Instagram.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 07:35
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