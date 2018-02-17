Секретное оружие Гитлера "Звезда смерти" могло стать убийцей планетарного масштаба

В NASA сообщили, что название секретной программы Гитлера не зря созвучно со «Звездой смерти» из саги «Звездные войны», так как проектирование тайного оружия Гитлера и разработка американского блокбастера очень похожи.Конечно, разработки «Звездных войн» и нацистской Германии имели значительны отличия, хотя в обоих случаях были связаны с космическим оружием. Так, согласно секретным документам, предоставленным архивом США, ученые Германии под руководством Гитлера планировали вывести на орбиту Земли специальный спутник-отражатель «Sonnengewehr» («Солнечный пистолет»), который имел бы в своем арсенале специальные отражатели солнечных лучей, что в случае успеха дало бы возможность Германии поджигать целые города или кипятить воду в океане.Спутник-убийца должен был вращаться на орбите Земли, однако планам Гитлера не удалось осуществиться, так как в 1939 году ученым была дана команда разрабатывать новый проект. Кроме того, главной проблемой для запуска планетарного убийцы нацистской Германии было невозможность его запуска априори, так как в арсенале Гитлера не было сверхтяжелой ракеты-носителя для запуска «Sonnengewehr».