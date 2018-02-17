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Секретное оружие Гитлера "Звезда смерти" могло стать убийцей планетарного масштаба

Со времен Второй Мировой войны прошло уже не одно десятилетие, а тайны нацистов под руководством Адольфа Гитлера продолжают рассекречивать. Так, недавно США обнародовали секретную операцию гитлеровской Германии под кодовым названием «Звезда смерти».

Секретное оружие Гитлера "Звезда смерти" могло стать убийцей планетарного масштаба


В NASA сообщили, что название секретной программы Гитлера не зря созвучно со «Звездой смерти» из саги «Звездные войны», так как проектирование тайного оружия Гитлера и разработка американского блокбастера очень похожи.

Конечно, разработки «Звездных войн» и нацистской Германии имели значительны отличия, хотя в обоих случаях были связаны с космическим оружием. Так, согласно секретным документам, предоставленным архивом США, ученые Германии под руководством Гитлера планировали вывести на орбиту Земли специальный спутник-отражатель «Sonnengewehr» («Солнечный пистолет»), который имел бы в своем арсенале специальные отражатели солнечных лучей, что в случае успеха дало бы возможность Германии поджигать целые города или кипятить воду в океане.

Спутник-убийца должен был вращаться на орбите Земли, однако планам Гитлера не удалось осуществиться, так как в 1939 году ученым была дана команда разрабатывать новый проект. Кроме того, главной проблемой для запуска планетарного убийцы нацистской Германии было невозможность его запуска априори, так как в арсенале Гитлера не было сверхтяжелой ракеты-носителя для запуска «Sonnengewehr».
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 07:15
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