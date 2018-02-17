В России появится онлайн-магазин Google Store
На мероприятии под названием Digital News Initiative в Амстердаме, представители компании Google сообщили о том, что Google Store станет доступным в еще 38 странах и на 17 языках. Стоит отметить, что в новом списке оказалась и Россия.
Сообщается, что до окончания текущего года Google расширит территорию действия своего онлайн-магазина, поэтому такая политика приведет к использованию 54 регионов, 52 стран и 25 языков. Отмечается, что в списке стран, которые должны пополнить список, оказались Польша, Нидерланды, Бельгия, Саудовская Аравия, Индия, Малайзия, Турция, Индонезия и Россия. Также стоит выделить некоторые государства Южной Африки и Южной Америки.
Таким образом, в скором времени российские покупатели смогут официально приобрести мобильные девайсы Pixel и умную колонку Google Home в сервисе Google Store. Это значит, что покупка всех устройств будет совершаться прямо у производителя, а не у посредника.
Сообщается, что до окончания текущего года Google расширит территорию действия своего онлайн-магазина, поэтому такая политика приведет к использованию 54 регионов, 52 стран и 25 языков. Отмечается, что в списке стран, которые должны пополнить список, оказались Польша, Нидерланды, Бельгия, Саудовская Аравия, Индия, Малайзия, Турция, Индонезия и Россия. Также стоит выделить некоторые государства Южной Африки и Южной Америки.
Таким образом, в скором времени российские покупатели смогут официально приобрести мобильные девайсы Pixel и умную колонку Google Home в сервисе Google Store. Это значит, что покупка всех устройств будет совершаться прямо у производителя, а не у посредника.
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Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:30