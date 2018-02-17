Для iPhone появилась функция Always On Display

Само приложение называется OLEDX. Именно эта программа устанавливает подобную функцию на смартфоне, поскольку изначально в iPhone опции Always On Display нет. После установки приложение и предварительной активации функции на выключенном дисплее «яблочного» девайса будет показываться текущее время.Программу можно получить бесплатно в фирменном сервисе App Store.