Для iPhone появилась функция Always On Display
Разработчики создали новое приложение для iPhone, которое теперь позволит активировать долгожданную и удобную опцию под названием Always On Display. Таким образом, пользователь сможет следить за временем при выключенном дисплее.
Само приложение называется OLEDX. Именно эта программа устанавливает подобную функцию на смартфоне, поскольку изначально в iPhone опции Always On Display нет. После установки приложение и предварительной активации функции на выключенном дисплее «яблочного» девайса будет показываться текущее время.
Программу можно получить бесплатно в фирменном сервисе App Store.
Само приложение называется OLEDX. Именно эта программа устанавливает подобную функцию на смартфоне, поскольку изначально в iPhone опции Always On Display нет. После установки приложение и предварительной активации функции на выключенном дисплее «яблочного» девайса будет показываться текущее время.
Программу можно получить бесплатно в фирменном сервисе App Store.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:00