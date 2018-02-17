Астронавты МКС из США и Японии вышли в открытый космос
Согласно предоставленным данным NASA на МКС два астронавта из Соединенных Штатов и Японии совершили очередной выход в открытое космическое пространство для починки манипулятора.
Специалист из Соединенных Штатов Марк Ванде Хай и его японский напарник Норисигэ Канаи побывали в открытом космосе, дабы доставить внутрь станции захват Candaram 2, ко выполняющий на МКС функцию «рук». Так как оборудование на космической станции служит уже семь лет, специалистами было принято решение его усовершенствовать. С этой целью его решили демонтировать и отправить на Землю, дабы им занялись эксперты.
На МКС имеется запасное оборудование к манипулятору, которое собираются установить астронавты США и Японии. Этот процесс контролируется российским и американским специалистами с борта станции.
Марк Ванде Хай побывал в открытом космосе четырежды, в отличие от японского астронавта, совершающего этот космический «подвиг» впервые.
Накануне в NASA заявили о еще одной неисправности. Роботизированный астронавт Robonaut в ближайшее время будет также отправлен на Землю для починки. Однако его габариты не позволяют сделать это как можно скорее, так как в шаттле должно быть отведено для робота-астронавта специальное место.
Специалист из Соединенных Штатов Марк Ванде Хай и его японский напарник Норисигэ Канаи побывали в открытом космосе, дабы доставить внутрь станции захват Candaram 2, ко выполняющий на МКС функцию «рук». Так как оборудование на космической станции служит уже семь лет, специалистами было принято решение его усовершенствовать. С этой целью его решили демонтировать и отправить на Землю, дабы им занялись эксперты.
На МКС имеется запасное оборудование к манипулятору, которое собираются установить астронавты США и Японии. Этот процесс контролируется российским и американским специалистами с борта станции.
Марк Ванде Хай побывал в открытом космосе четырежды, в отличие от японского астронавта, совершающего этот космический «подвиг» впервые.
Накануне в NASA заявили о еще одной неисправности. Роботизированный астронавт Robonaut в ближайшее время будет также отправлен на Землю для починки. Однако его габариты не позволяют сделать это как можно скорее, так как в шаттле должно быть отведено для робота-астронавта специальное место.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 05:00