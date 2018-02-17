Похудевшая на 27 кг Блейк Лайвли смело щеголяет в мини-платье

Голливудская актриса Блейк Лайвли, которая не без труда избавилась от лишних 27 килограммов, теперь с легкостью позволяет себе смелые и стильные наряды. В одном из таких образов папарацци успели запечатлеть Лайвли на Нью-Йоркских улицах.Лишние 27 кг супруга Района Рейнольдса и актриса Голливуда набрала за время второй беременности. Как рассказывает сама Блейк, ей было непросто вернуть былую стройность. К ее счастью рядом оказался тренер-профессионал, который и смог «наставить ее на путь истинный».Лайвли поблагодарила своего тренера, заставившего ее работать над своим телом, под фотографией из спортзала, которую опубликовала в Instagram. Пост она подписала так: «Как оказалось, невозможно избавиться от 61 фунта, набранного за время беременности, просто пролистывая посты в Instagram».