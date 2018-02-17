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Samsung озвучила цены Notebook 9 Pen, Notebook 9 и Notebook 7 Spin

Южнокорейская компания Samsung, наконец, опубликовала цены новых ноутбуков-трансформеров Notebook 9 Pen, Notebook 9 и Notebook 7 Spin. Так самым дешевым из этих трех девайсов будет модель 7 Spin.

Samsung озвучила цены Notebook 9 Pen, Notebook 9 и Notebook 7 Spin


Отмечается, что устройства появятся на рынке уже в это воскресение. Стоимость ноутбука Notebook 7 Spin будет на уровне 899 долларов. За эту цену покупателю предложат 13,3-дюймовый экран PLS с разрешением Full HD. В аппаратной основе станет работать чип Intel Core i5-7200 Coffee Lake с восемью гигабайтами ОЗУ. Также стоит указать на 256 Гб на встроенном накопителе типа SSD и аккумулятор с емкостью в 43 Вт ч.

Трансформер Samsung Notebook 9 получил такую же диагональ дисплея и разрешение. Помимо этого выделяется процессор Intel Core i5-7200, 8 Гб памяти DDR4 и 256 Гб SSD. В максимальной конфигурации еще может предлагаться 16 Гб ОЗУ, до 1 Тб на твердотельном накопителе SSD NVMe PCIe и дискретная графика NVIDIA GeForce MX150. Цена вопроса начинается от $1199.

Notebook 9 Pen за 1399 долларов получит чип Core i7, 8 Гб ОЗУ и 256 Гб SSD, при этом максимальный показатель по этим параметрам 16 и 512 Гб соответственно.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 02:30
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