Samsung озвучила цены Notebook 9 Pen, Notebook 9 и Notebook 7 Spin

Отмечается, что устройства появятся на рынке уже в это воскресение. Стоимость ноутбука Notebook 7 Spin будет на уровне 899 долларов. За эту цену покупателю предложат 13,3-дюймовый экран PLS с разрешением Full HD. В аппаратной основе станет работать чип Intel Core i5-7200 Coffee Lake с восемью гигабайтами ОЗУ. Также стоит указать на 256 Гб на встроенном накопителе типа SSD и аккумулятор с емкостью в 43 Вт ч.Трансформер Samsung Notebook 9 получил такую же диагональ дисплея и разрешение. Помимо этого выделяется процессор Intel Core i5-7200, 8 Гб памяти DDR4 и 256 Гб SSD. В максимальной конфигурации еще может предлагаться 16 Гб ОЗУ, до 1 Тб на твердотельном накопителе SSD NVMe PCIe и дискретная графика NVIDIA GeForce MX150. Цена вопроса начинается от $1199.Notebook 9 Pen за 1399 долларов получит чип Core i7, 8 Гб ОЗУ и 256 Гб SSD, при этом максимальный показатель по этим параметрам 16 и 512 Гб соответственно.