За слова об «одинаковых китайцах» на австралийского комментатора обрушился шквал критики

Такое высказывание вызвало шквал критики со стороны пользователей Сети. Немало тех, кто счел произошедшее проявлением настоящего расизма. Некоторые разместили фрагмент нашумевшего видео в социальной сети Twitter.Австралийский канал был вынужден объяснить, что ничего плохого комментатор в виду не имела. В комментарии Twitter-аккаунта канала говорится о том, что Джеки Купер хотела отметить единый стиль команды, но никак не внешность участников соревнования, а позднее и сама ведущая объяснилась по поводу высказанного.