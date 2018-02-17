За слова об «одинаковых китайцах» на австралийского комментатора обрушился шквал критики
За слова об «одинаковых китайцах» на австралийского комментатора Джеки Купер обрушился шквал критики со стороны пользователей Сети. В процессе соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина, она заявила, что все китайцы выглядят одинаково, и очень сложно сказать, кто есть кто.
Такое высказывание вызвало шквал критики со стороны пользователей Сети. Немало тех, кто счел произошедшее проявлением настоящего расизма. Некоторые разместили фрагмент нашумевшего видео в социальной сети Twitter.
Австралийский канал был вынужден объяснить, что ничего плохого комментатор в виду не имела. В комментарии Twitter-аккаунта канала говорится о том, что Джеки Купер хотела отметить единый стиль команды, но никак не внешность участников соревнования, а позднее и сама ведущая объяснилась по поводу высказанного.
Такое высказывание вызвало шквал критики со стороны пользователей Сети. Немало тех, кто счел произошедшее проявлением настоящего расизма. Некоторые разместили фрагмент нашумевшего видео в социальной сети Twitter.
Австралийский канал был вынужден объяснить, что ничего плохого комментатор в виду не имела. В комментарии Twitter-аккаунта канала говорится о том, что Джеки Купер хотела отметить единый стиль команды, но никак не внешность участников соревнования, а позднее и сама ведущая объяснилась по поводу высказанного.
Спорт
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 01:30