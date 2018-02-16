Анастасию Волочкову прозвали «одинокой теткой с котом»

Анастасия Волочкова опубликовала в личном аккаунте Instagram пост, который стал новым поводом для ее обсуждения среди фолловеров. Балерина написала: «Сегодня вроде Новый год по лунному календарю… Радости вам всем и позитива! Любви и счастья! И пусть каждый день будет праздником! Как у меня».На снимке артистка запечатлена в вечернем платье синего цвета с глубоким декольте и высоким разрезом. Эротичность образа Волочковой сгладил кот, которого она держит на руках. Многие подписчики в комментариях написали, что она выглядит великолепно.Но недоброжелатели балерины и на этот раз не смогли пройти мимо, оставляя свое мнение под постом. Анти-фанаты Волочковой назвали ее «одинокой теткой с котом», высмеяв за то, что у нее нет денег даже на туфли: «Одела платье в пол и носки».