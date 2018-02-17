Курс по "Игре престолов" начнут изучать в университете Киева

Уже известно, что курс студентам будет преподавать доктор филологических наук, доцент Юлия Вишницкая. Источник сообщил, что данная дисциплина будет охватывать разноплановые аспекты изучения бестселлера и фильм, снятый по нему. Также, отмечается, что данный курс поможет студентам не только понять проблематику произведения, но и осознать, насколько интересен и многогранен наш мир.Главная задача изучения «Игры престолов» - как можно тщательнее проанализировать мифологем произведения и исследовать представленные религиозные культы, которые присутствовали в Семи Королевствах. Такой подход к обучению филологов уже был использован в Университете Гарварда, где студентам предложили изучить предмет под названием «Настоящая игра престолов».