Курс по "Игре престолов" начнут изучать в университете Киева
В Университете им. Бориса Гринченко в Киеве будет преподаваться новый курс по книге и фильму «Игра престолов». Известно, что филологи начнут изучать подробности бестселлера и анализировать все представленные факты.
Уже известно, что курс студентам будет преподавать доктор филологических наук, доцент Юлия Вишницкая. Источник сообщил, что данная дисциплина будет охватывать разноплановые аспекты изучения бестселлера и фильм, снятый по нему. Также, отмечается, что данный курс поможет студентам не только понять проблематику произведения, но и осознать, насколько интересен и многогранен наш мир.
Главная задача изучения «Игры престолов» - как можно тщательнее проанализировать мифологем произведения и исследовать представленные религиозные культы, которые присутствовали в Семи Королевствах. Такой подход к обучению филологов уже был использован в Университете Гарварда, где студентам предложили изучить предмет под названием «Настоящая игра престолов».
Уже известно, что курс студентам будет преподавать доктор филологических наук, доцент Юлия Вишницкая. Источник сообщил, что данная дисциплина будет охватывать разноплановые аспекты изучения бестселлера и фильм, снятый по нему. Также, отмечается, что данный курс поможет студентам не только понять проблематику произведения, но и осознать, насколько интересен и многогранен наш мир.
Главная задача изучения «Игры престолов» - как можно тщательнее проанализировать мифологем произведения и исследовать представленные религиозные культы, которые присутствовали в Семи Королевствах. Такой подход к обучению филологов уже был использован в Университете Гарварда, где студентам предложили изучить предмет под названием «Настоящая игра престолов».
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Добавил: Oleneva Сегодня, 00:00