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Курс по "Игре престолов" начнут изучать в университете Киева

В Университете им. Бориса Гринченко в Киеве будет преподаваться новый курс по книге и фильму «Игра престолов». Известно, что филологи начнут изучать подробности бестселлера и анализировать все представленные факты.

Уже известно, что курс студентам будет преподавать доктор филологических наук, доцент Юлия Вишницкая. Источник сообщил, что данная дисциплина будет охватывать разноплановые аспекты изучения бестселлера и фильм, снятый по нему. Также, отмечается, что данный курс поможет студентам не только понять проблематику произведения, но и осознать, насколько интересен и многогранен наш мир.
Курс по "Игре престолов" начнут изучать в университете Киева

Главная задача изучения «Игры престолов» - как можно тщательнее проанализировать мифологем произведения и исследовать представленные религиозные культы, которые присутствовали в Семи Королевствах. Такой подход к обучению филологов уже был использован в Университете Гарварда, где студентам предложили изучить предмет под названием «Настоящая игра престолов».
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Добавил: Oleneva Сегодня, 00:00
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