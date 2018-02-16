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Intel Ice Lake получит более производительный графический ускоритель

Стало известно, что семейство процессоров Intel Ice Lake получит новую более производительную графическую систему. Таким образом, в скором времени стоит ожидать появление GPU Ice Lake, выполненного по архитектуре Gen 11.

Intel Ice Lake получит более производительный графический ускоритель


Стоит отметить, что на сегодняшний день семейство чипов Coffee Lake и Kaby Lake обладает интегрированной графикой с архитектурой Gen 9.5. Отмечается, что новая система должна оказаться на порядок сильнее. Данные о новой конфигурации появились в базе данных тестовой системы SiSoft SANDRA. Там указано, что новый GPU будет иметь 48 исполнительных блоков и 384 шейдера.

Также стоит указать, что объем системной и кэш-памяти может достигать показателя в 6 гигабайт и 768 Кб соответственно. Обычный уровень частоты, на которой будет работать графический процессор, составит 600 МГц.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:30
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