Intel Ice Lake получит более производительный графический ускоритель

Стоит отметить, что на сегодняшний день семейство чипов Coffee Lake и Kaby Lake обладает интегрированной графикой с архитектурой Gen 9.5. Отмечается, что новая система должна оказаться на порядок сильнее. Данные о новой конфигурации появились в базе данных тестовой системы SiSoft SANDRA. Там указано, что новый GPU будет иметь 48 исполнительных блоков и 384 шейдера.Также стоит указать, что объем системной и кэш-памяти может достигать показателя в 6 гигабайт и 768 Кб соответственно. Обычный уровень частоты, на которой будет работать графический процессор, составит 600 МГц.