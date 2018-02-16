Intel Ice Lake получит более производительный графический ускоритель
Стало известно, что семейство процессоров Intel Ice Lake получит новую более производительную графическую систему. Таким образом, в скором времени стоит ожидать появление GPU Ice Lake, выполненного по архитектуре Gen 11.
Стоит отметить, что на сегодняшний день семейство чипов Coffee Lake и Kaby Lake обладает интегрированной графикой с архитектурой Gen 9.5. Отмечается, что новая система должна оказаться на порядок сильнее. Данные о новой конфигурации появились в базе данных тестовой системы SiSoft SANDRA. Там указано, что новый GPU будет иметь 48 исполнительных блоков и 384 шейдера.
Также стоит указать, что объем системной и кэш-памяти может достигать показателя в 6 гигабайт и 768 Кб соответственно. Обычный уровень частоты, на которой будет работать графический процессор, составит 600 МГц.
Стоит отметить, что на сегодняшний день семейство чипов Coffee Lake и Kaby Lake обладает интегрированной графикой с архитектурой Gen 9.5. Отмечается, что новая система должна оказаться на порядок сильнее. Данные о новой конфигурации появились в базе данных тестовой системы SiSoft SANDRA. Там указано, что новый GPU будет иметь 48 исполнительных блоков и 384 шейдера.
Также стоит указать, что объем системной и кэш-памяти может достигать показателя в 6 гигабайт и 768 Кб соответственно. Обычный уровень частоты, на которой будет работать графический процессор, составит 600 МГц.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:30