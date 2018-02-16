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Американский бездомный предлагает ударить себя между ног за 10$

Американский бездомный мужчина предлагает ударить себя между ног всего за 10$, после чего пугает людей выскакивающим сердцем – так он превратил свою особенность в способ заработка.

Американский бездомный предлагает ударить себя между ног за 10$


Американский бомж Даниэл Стэнли просит прохожих нанести ему в пах удар, если они заплатят ему 10$. Таим образом бродяга зарабатывает себе на жизнь. Он сидит на улице и держит табличку с надписью «Ударь меня по яйцам за $10» вместо стандартной «Помогите».

К его просьбе многие относятся с недоумением, но находятся и те, кто оказывает помощь бездомному. На одном из роликов, который появился в Сети, какой-то парень наносит удар в пах Стэнли и у него начинает выпрыгивать из груди сердце.

Такое явление бродяга объясняет тем, что в возрасте 10 лет в него стреляли и, возможно, это как-то повлияло на его состояние: «Мне даже дали кличку «сердечный приступ». Таким образом я зарабатываю себе на еду».

Специалисты предполагают, что у мужчины этот дефект с рождения.
Общество / Происшествия
Добавил: Марина Полянская Вчера, 23:05
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