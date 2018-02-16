АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Февральские праздники в разных странах мира показывают туристам колоритные традиции народов
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018

Гены рака яичников женщины чаще всего получают от отцов

Ученые из Нью-Йорка впервые установили, что рак яичников передается девушкам от отцов. Кроме того, стало известно, что эта страшная болезнь все чаще начала поражать молодых девушек.

После проведения множества генетических экспериментов стало известно, почему у некоторых девушек обнаруживают рак яичников гораздо чаще, чем у их матерей. Исследователи пришли к выводу, что гены увеличивающие вероятность развития онкологии передается девушкам не только по материнской линии, но и по отцовской. Причем, если гены передались именно от отца, то развитие онкологии начинается на 6 лет раньше, чем, если бы они передались от матери.
Гены рака яичников женщины чаще всего получают от отцов

Данную болезнь назвали «тихой убийцей», так как её симптомы начинают проявляться, когда болезнь уже распространилась на яичники. Обычно люди живут не более 5 лет, после постановки диагноза.

Благодаря исследованию, проведенными учеными можно будет спасти множество жизней. Уже известно, что если гены, связанные с раком яичников передались от бабушек по линии отца, то они вызовут быстрое развитие болезни.
Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 22:47
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зрители уверены, что Ольга Рапунцель вернётся к
Астронавты МКС из США и Японии вышли в открытый
Похудевшая на 27 кг Блейк Лайвли смело щеголяет в
Huawei P20 Lite получил сертификат от FCC США
Samsung озвучила цены Notebook 9 Pen, Notebook 9
За слова об «одинаковых китайцах» на
Ученые: Новость о существовании инопланетян
Курс по "Игре престолов" начнут изучать в
Древняя Венера могла быть обитаемой, считают
Intel Ice Lake получит более производительный
Дрон-абмибия EagleRay XAV проводит исследования
Анастасию Волочкову прозвали «одинокой теткой с
Американский бездомный предлагает ударить себя
Гены рака яичников женщины чаще всего получают от
Полина Гагарина поразила поклонников короткой
Леонид Каневский пристрастил Клару Новикову к
Ученые изучают инфразвук, издаваемый вулканами,
Четверо спортсменов Российской федерации
Дизайнеры из Словении создали новый вид
Фолловеры Рустама Солнцева поражены разницей его
Сын Софии Ротару опубликовал архивное фото певицы
В МГУ красят золото в синий цвет
Еще одна звезда Playboy заявила об интимной связи
Старшая дочь Ксении Бородиной в школе празднует
В 2020 году ОАЭ отправит первую миссию на Марс
Чемпионат по предвыборной Dota столкнул в борьбе
Артемова и Кузин встретили День всех влюблённых с
Кристина Агилера побаловала поклонников интимными
Хейтеры утверждают, что Джереми Микс обманул
Компания Eviation готовит электрический самолет
Просмотреть все новости