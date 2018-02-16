Гены рака яичников женщины чаще всего получают от отцов

После проведения множества генетических экспериментов стало известно, почему у некоторых девушек обнаруживают рак яичников гораздо чаще, чем у их матерей. Исследователи пришли к выводу, что гены увеличивающие вероятность развития онкологии передается девушкам не только по материнской линии, но и по отцовской. Причем, если гены передались именно от отца, то развитие онкологии начинается на 6 лет раньше, чем, если бы они передались от матери.Данную болезнь назвали «тихой убийцей», так как её симптомы начинают проявляться, когда болезнь уже распространилась на яичники. Обычно люди живут не более 5 лет, после постановки диагноза.Благодаря исследованию, проведенными учеными можно будет спасти множество жизней. Уже известно, что если гены, связанные с раком яичников передались от бабушек по линии отца, то они вызовут быстрое развитие болезни.