Гены рака яичников женщины чаще всего получают от отцов
Ученые из Нью-Йорка впервые установили, что рак яичников передается девушкам от отцов. Кроме того, стало известно, что эта страшная болезнь все чаще начала поражать молодых девушек.
После проведения множества генетических экспериментов стало известно, почему у некоторых девушек обнаруживают рак яичников гораздо чаще, чем у их матерей. Исследователи пришли к выводу, что гены увеличивающие вероятность развития онкологии передается девушкам не только по материнской линии, но и по отцовской. Причем, если гены передались именно от отца, то развитие онкологии начинается на 6 лет раньше, чем, если бы они передались от матери.
Данную болезнь назвали «тихой убийцей», так как её симптомы начинают проявляться, когда болезнь уже распространилась на яичники. Обычно люди живут не более 5 лет, после постановки диагноза.
Благодаря исследованию, проведенными учеными можно будет спасти множество жизней. Уже известно, что если гены, связанные с раком яичников передались от бабушек по линии отца, то они вызовут быстрое развитие болезни.
После проведения множества генетических экспериментов стало известно, почему у некоторых девушек обнаруживают рак яичников гораздо чаще, чем у их матерей. Исследователи пришли к выводу, что гены увеличивающие вероятность развития онкологии передается девушкам не только по материнской линии, но и по отцовской. Причем, если гены передались именно от отца, то развитие онкологии начинается на 6 лет раньше, чем, если бы они передались от матери.
Данную болезнь назвали «тихой убийцей», так как её симптомы начинают проявляться, когда болезнь уже распространилась на яичники. Обычно люди живут не более 5 лет, после постановки диагноза.
Благодаря исследованию, проведенными учеными можно будет спасти множество жизней. Уже известно, что если гены, связанные с раком яичников передались от бабушек по линии отца, то они вызовут быстрое развитие болезни.
Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 22:47