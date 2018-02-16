Полина Гагарина поразила поклонников короткой стрижкой

Российская певица Полина Гагарина появилась перед обозревателем в новом имидже. Теперь популярная исполнительница носит дерзкую стрижку и рваную челку. Смену образа молодой артистки фолловеры заметили на фото, сделанным звездой в Лиссабоне, столице Португалии.По словам самих фанатов, Гагарина поразила их такой радикальной сменой образа, хотя, с того момента, как карьера певицы пошла в гору, она не раз меняла свой стиль, экспериментируя с диной и цветом волос. Поклонники заметили, что Полина длительное время носила «каре» с затейливыми «голливудскими» локонами. Сейчас знаменитость, по всей видимости, решилась на короткую стрижку в стиле «гаврош».Подписчики Гагариной оценили ее новую прическу, отметив, что выбранный стиль ей очень к лицу. Некоторые фолловеры сравнили исполнительницу с французской звездой эстрады Патриссией Каас, а также с соотечественницей Татьяной Овисенко.