Четверо спортсменов Российской федерации оказались в финале по прыжкам с трамплина на лыжах на ОИ-2018

В четверку финалистов вошли Климов Евгений, Корнилов Денис, Назаров Михаил, Ромашов Алексей. Всего в финале встретятся 50 спортсменов.Наилучший итог в данной квалификации остался за норвежцем Робертом Юханссоном, ставшим обладателем бронзы на среднем трамплине.Финал соревнования с двумя попытками состоится 17 февраля, в субботу.Стоит напомнить, что Зимние Олимпийские игры в Южнокорейском Пхенчхане проходят с 9 по 25 февраля.