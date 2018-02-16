Старшая дочь Ксении Бородиной в школе празднует Масленицу

В очередной публикации Ксюша показала, как ее дочка Маруся в школе празднует Масленицу. На фото Мару катается, надев на руки огромные мягкие сапоги.Веселое и румяное лицо девочки очень понравилась многочисленным подписчикам Бородиной.Фанаты их семьи за считанные минуты оставили огромное количество просмотров и лайков. Пользователи написали немало добрых пожеланий самой девочке и ее маме.А кто-то даже и поинтересовался, как называется этот зимний вид спорта и будут ли соревнование по нему в Южной Корее.