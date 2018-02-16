Чемпионат по предвыборной Dota столкнул в борьбе кандидатов в президенты

Игроки чемпионата, начавшегося в 15:40 16 февраля, выбирали себе героев для состязания в турнире из обновленных персонажей Dota, которые приобрели образы кандидатов на пост президента России.Гендиректор Digital-Агентства «Уникальный охват» Евгений Фатькин, который является соучредителем чемпионата, рассказал, что организаторы выбрали подобный формат турнира, чтобы, как говорится нынче, «хайпнуть». Он сообщил, что, как и ранее, у героев игры присутствуют все их уникальные способности, которые привычны для игроков Dota. По мнению Федькина, победить в чемпионате должен сильнейший, как и в предвыборной гонке за пост главы страны.Для участников чемпионата обновили 7 персонажей Dota. Помимо имеющихся у них ранее уникальных способностей, создатели патча наделили героев игры качествами и характерами, которые присущи кандидатам в президенты и которые постарались передать с максимальной точностью.Соучредитель турнира рассказал, чтобы внедрить обновления, пришлось делать выбор из 174 возможных кандидатов. Разработчики досконально изучали персонажей и кандидатов и искали сходства между ними. В итоге отобрали для соревнования 7 героев Dota.Процесс рисования персонажей игры осуществлялся в Photoshop. С помощью него герои получили узнаваемые черты и названия, из которых сразу становится понятно, какой подразумевается кандидат на пост президента.В процессе обновления король Влаадин получил способность созывать вежливых людей, Кентавриха Чак-Чак научилась гоготать, как лошадь, возможность командовать армией троллей появилась у Стража скверных слов, умение пускать в глаза врагов клубничную пыль и возможность паразитировать на Зюгорке теперь есть у Двуликого Грудорга, Друид явлинских лесов научился смотреть взглядом, полным грусти, а Винодел Дюрсо увеличивается в размерах от выпитого шампанского.лось совмещение их текстов с игрой – на это потрачено больше всего времени. Соучредитель заявил: «Нам настолько понравилась эта затея, что мы разобрались во всем и осуществили задуманное».Как считает Марат Сатимов, создатель рекламной студии «Сбитый лось», процесс подбора героя в Dota несколько напоминает выборы президента. Он сообщил, что в ходе обновления игры ее создатели решили удивить фанатов Dota и сделать им своеобразный подарок. Для этого кандидатов на пост президента и внедрили в игру. Сатимов выразил уверенность в том, что победа в чемпионате не может произойти без правильно подобранного персонажа.В турнире за победу сразились игроки из 6 команд: Furious bears, Sanctuary, Apollo, Destructive Live, Main Pain, Hunkys from zavod. По результатам жеребьевки две из них прошли во второй тур. Команды, которые остались, объединены в 2 пары. Дальше в одной игре на первых двух стадиях выявят победителя, после чего проведут поединки до двух побед в грандфинале.«ВКонтакте» и Twitch проводилась трансляция чемпионата через каналы рекламной студии «Сбитый лось». Провел репортаж с турнира Андрей Navigate Рябинин, отработавший свыше 400 матчей в игре Dota и сотрудничающий со студиями UCC и HypeStudio.