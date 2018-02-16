Сын Софии Ротару опубликовал архивное фото певицы
Единственный сын знаменитой певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко обнародовал архивное фото артистки. Поклонники звезды отечественной эстрады не перестают восхищаться неподвластной времени внешностью Софии Михайловны.
В минувшем году народная артистка СССР отмечала свое 70-летие. Данная цифра никак не укладывается в голове, потому как София Ротару с каждым годом только хорошеет.
Сын артистки Руслан Евдокимов обнародовал фото 30-летней давности, на которой они запечатлены вдвоем стоящими в обнимку на фоне парка, а следом за архивным снимком выложил кадры, сегодняшнего времени, чтобы обозреватель имел возможность сравнить их.
Сравнивая публикации Евдокимова, можно увидеть, что сам он возмужал, а внешность Софии Михайловны почти не изменилась. Этот факт подметили поклонники певицы восторженными комментариями. У некоторых фанатов сложилось впечатление, что время проходит мимо Ротару.
София Ротару пробыла в браке с украинским музыкантом Анатолием Евдокименко до его смерти в 2002 году. Сын Руслан стал продюсером. Своих детей, сына Анатолия и дочь Софию, он назвал в честь родителей.
Звезда отечественного шоу-бизнеса поделилась секретом вечной молодости. Как оказалось, София Михайловна не употребляет в пищу жареной картошки, мясных блюд и десертов.
В минувшем году народная артистка СССР отмечала свое 70-летие. Данная цифра никак не укладывается в голове, потому как София Ротару с каждым годом только хорошеет.
Сын артистки Руслан Евдокимов обнародовал фото 30-летней давности, на которой они запечатлены вдвоем стоящими в обнимку на фоне парка, а следом за архивным снимком выложил кадры, сегодняшнего времени, чтобы обозреватель имел возможность сравнить их.
Сравнивая публикации Евдокимова, можно увидеть, что сам он возмужал, а внешность Софии Михайловны почти не изменилась. Этот факт подметили поклонники певицы восторженными комментариями. У некоторых фанатов сложилось впечатление, что время проходит мимо Ротару.
София Ротару пробыла в браке с украинским музыкантом Анатолием Евдокименко до его смерти в 2002 году. Сын Руслан стал продюсером. Своих детей, сына Анатолия и дочь Софию, он назвал в честь родителей.
Звезда отечественного шоу-бизнеса поделилась секретом вечной молодости. Как оказалось, София Михайловна не употребляет в пищу жареной картошки, мясных блюд и десертов.