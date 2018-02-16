Сын Софии Ротару опубликовал архивное фото певицы

В минувшем году народная артистка СССР отмечала свое 70-летие. Данная цифра никак не укладывается в голове, потому как София Ротару с каждым годом только хорошеет.Сын артистки Руслан Евдокимов обнародовал фото 30-летней давности, на которой они запечатлены вдвоем стоящими в обнимку на фоне парка, а следом за архивным снимком выложил кадры, сегодняшнего времени, чтобы обозреватель имел возможность сравнить их.Сравнивая публикации Евдокимова, можно увидеть, что сам он возмужал, а внешность Софии Михайловны почти не изменилась. Этот факт подметили поклонники певицы восторженными комментариями. У некоторых фанатов сложилось впечатление, что время проходит мимо Ротару.София Ротару пробыла в браке с украинским музыкантом Анатолием Евдокименко до его смерти в 2002 году. Сын Руслан стал продюсером. Своих детей, сына Анатолия и дочь Софию, он назвал в честь родителей.Звезда отечественного шоу-бизнеса поделилась секретом вечной молодости. Как оказалось, София Михайловна не употребляет в пищу жареной картошки, мясных блюд и десертов.