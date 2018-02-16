АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Февральские праздники в разных странах мира показывают туристам колоритные традиции народов
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018

Сын Софии Ротару опубликовал архивное фото певицы

Единственный сын знаменитой певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко обнародовал архивное фото артистки. Поклонники звезды отечественной эстрады не перестают восхищаться неподвластной времени внешностью Софии Михайловны.

Сын Софии Ротару опубликовал архивное фото певицы


В минувшем году народная артистка СССР отмечала свое 70-летие. Данная цифра никак не укладывается в голове, потому как София Ротару с каждым годом только хорошеет.

Сын Софии Ротару опубликовал архивное фото певицы


Сын артистки Руслан Евдокимов обнародовал фото 30-летней давности, на которой они запечатлены вдвоем стоящими в обнимку на фоне парка, а следом за архивным снимком выложил кадры, сегодняшнего времени, чтобы обозреватель имел возможность сравнить их.

Сравнивая публикации Евдокимова, можно увидеть, что сам он возмужал, а внешность Софии Михайловны почти не изменилась. Этот факт подметили поклонники певицы восторженными комментариями. У некоторых фанатов сложилось впечатление, что время проходит мимо Ротару.

Сын Софии Ротару опубликовал архивное фото певицы


София Ротару пробыла в браке с украинским музыкантом Анатолием Евдокименко до его смерти в 2002 году. Сын Руслан стал продюсером. Своих детей, сына Анатолия и дочь Софию, он назвал в честь родителей.

Звезда отечественного шоу-бизнеса поделилась секретом вечной молодости. Как оказалось, София Михайловна не употребляет в пищу жареной картошки, мясных блюд и десертов.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 20:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зрители уверены, что Ольга Рапунцель вернётся к
Астронавты МКС из США и Японии вышли в открытый
Похудевшая на 27 кг Блейк Лайвли смело щеголяет в
Huawei P20 Lite получил сертификат от FCC США
Samsung озвучила цены Notebook 9 Pen, Notebook 9
За слова об «одинаковых китайцах» на
Ученые: Новость о существовании инопланетян
Курс по "Игре престолов" начнут изучать в
Древняя Венера могла быть обитаемой, считают
Intel Ice Lake получит более производительный
Дрон-абмибия EagleRay XAV проводит исследования
Анастасию Волочкову прозвали «одинокой теткой с
Американский бездомный предлагает ударить себя
Гены рака яичников женщины чаще всего получают от
Полина Гагарина поразила поклонников короткой
Леонид Каневский пристрастил Клару Новикову к
Ученые изучают инфразвук, издаваемый вулканами,
Четверо спортсменов Российской федерации
Дизайнеры из Словении создали новый вид
Фолловеры Рустама Солнцева поражены разницей его
Сын Софии Ротару опубликовал архивное фото певицы
В МГУ красят золото в синий цвет
Еще одна звезда Playboy заявила об интимной связи
Старшая дочь Ксении Бородиной в школе празднует
В 2020 году ОАЭ отправит первую миссию на Марс
Чемпионат по предвыборной Dota столкнул в борьбе
Артемова и Кузин встретили День всех влюблённых с
Кристина Агилера побаловала поклонников интимными
Хейтеры утверждают, что Джереми Микс обманул
Компания Eviation готовит электрический самолет
Просмотреть все новости