Артемова и Кузин встретили День всех влюблённых с Гусевым и Романец

Саша рассказывает, что по традиции они с Женей и их друзья собрались в этот праздник в московский ресторан поужинатьТакже Александра говорит, что Женя немного опоздал, потому что ездил за подарками ей. Артёмова получила в день Святого Валентина духи за 25 тысяч рублей. Еще она заявила, что сама она Жене ничего не подарила и отложила покупку на потом.После ужина они все вместе отправились в караоке, где пели и веселились до утра.