Артемова и Кузин встретили День всех влюблённых с Гусевым и Романец
Александра Артёмова и Евгений Кузин накануне встретили День влюблённых с коллегами из Дома-2 Антоном Гусевым и Викторией Романец.
Саша рассказывает, что по традиции они с Женей и их друзья собрались в этот праздник в московский ресторан поужинать
Также Александра говорит, что Женя немного опоздал, потому что ездил за подарками ей. Артёмова получила в день Святого Валентина духи за 25 тысяч рублей. Еще она заявила, что сама она Жене ничего не подарила и отложила покупку на потом.
После ужина они все вместе отправились в караоке, где пели и веселились до утра.
Саша рассказывает, что по традиции они с Женей и их друзья собрались в этот праздник в московский ресторан поужинать
Также Александра говорит, что Женя немного опоздал, потому что ездил за подарками ей. Артёмова получила в день Святого Валентина духи за 25 тысяч рублей. Еще она заявила, что сама она Жене ничего не подарила и отложила покупку на потом.
После ужина они все вместе отправились в караоке, где пели и веселились до утра.