Хейтеры утверждают, что Джереми Микс обманул Ольгу Бузову

Оказывается, что он не сказал о российской звезде в своём аккаунте ни слова.Мы уже писали, что на создание клипа "Wi-Fi" Бузова пригласила самого красивого преступника. Она тепло встретила манекенщика и даже ему организовала прогулку по Москве.Но кроме фотографий напротив Кремля, Джереми потом никак не намекнул на работу со звездой из далекой России. До сих пор цель его поездки в нашу страну остаётся загадкой.Получается, что Микс звание плохого парня полностью оправдал. Правда, этим испортить репутацию Бузовой он так и не смог.