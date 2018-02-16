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Хейтеры утверждают, что Джереми Микс обманул Ольгу Бузову

Самый красивый в мире преступник Джереми Микс кинул Ольгу Бузову, утверждают хейтеры.

Оказывается, что он не сказал о российской звезде в своём аккаунте ни слова.

Хейтеры утверждают, что Джереми Микс обманул Ольгу Бузову

Мы уже писали, что на создание клипа "Wi-Fi" Бузова пригласила самого красивого преступника. Она тепло встретила манекенщика и даже ему организовала прогулку по Москве.

Но кроме фотографий напротив Кремля, Джереми потом никак не намекнул на работу со звездой из далекой России. До сих пор цель его поездки в нашу страну остаётся загадкой.

Получается, что Микс звание плохого парня полностью оправдал. Правда, этим испортить репутацию Бузовой он так и не смог.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 19:46
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