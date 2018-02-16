Еще одна звезда Playboy заявила об интимной связи с Трампом

По словам модели, с Дональдом Трампом она встретилась на светской вечеринке, устроенной глянцем для взрослых Playboy. Тогда еще бизнесмен был женат не более двух лет на Меланье. Макдугал призналась, что Трампу понравилась сразу, и они уединились сразу после двухчасового общения. Во время интимной связи Карен очень нервничала. Она рассказала, что ее поразил интеллект действующего президента, а также его обаяние. Главу США модель назвала крайне вежливым человеком.За сексуальную связь бизнесмен предложил девушке деньги, однако та отказалась, и тогда Трамп назвал ее особенной.Макдугал добавила, что с Дональдом встречалась каждый раз, как только он приезжал в Лос-Анджелес. По словам модели, Трамп даже с семьей ее знакомил. Кроме того, девушка заявила, что была в резиденции своего спутника, где он показал ей спальную комнату супруги Меланьи.В общей сложности, по признанию модели, их с Трампом отношения продлились не более девяти месяцев.