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Еще одна звезда Playboy заявила об интимной связи с Трампом

Экс-модель Playboy Карен Макдугал заявила об интимной связи с действующим президентом США Дональдом Трампом. Девушка призналась, что их отношения продолжались в период с 2006-2007 год, когда он уже был женат Меланье Трамп.

Еще одна звезда Playboy заявила об интимной связи с Трампом


По словам модели, с Дональдом Трампом она встретилась на светской вечеринке, устроенной глянцем для взрослых Playboy. Тогда еще бизнесмен был женат не более двух лет на Меланье. Макдугал призналась, что Трампу понравилась сразу, и они уединились сразу после двухчасового общения. Во время интимной связи Карен очень нервничала. Она рассказала, что ее поразил интеллект действующего президента, а также его обаяние. Главу США модель назвала крайне вежливым человеком.

За сексуальную связь бизнесмен предложил девушке деньги, однако та отказалась, и тогда Трамп назвал ее особенной.

Макдугал добавила, что с Дональдом встречалась каждый раз, как только он приезжал в Лос-Анджелес. По словам модели, Трамп даже с семьей ее знакомил. Кроме того, девушка заявила, что была в резиденции своего спутника, где он показал ей спальную комнату супруги Меланьи.

В общей сложности, по признанию модели, их с Трампом отношения продлились не более девяти месяцев.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 20:30
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