Еще одна звезда Playboy заявила об интимной связи с Трампом
Экс-модель Playboy Карен Макдугал заявила об интимной связи с действующим президентом США Дональдом Трампом. Девушка призналась, что их отношения продолжались в период с 2006-2007 год, когда он уже был женат Меланье Трамп.
По словам модели, с Дональдом Трампом она встретилась на светской вечеринке, устроенной глянцем для взрослых Playboy. Тогда еще бизнесмен был женат не более двух лет на Меланье. Макдугал призналась, что Трампу понравилась сразу, и они уединились сразу после двухчасового общения. Во время интимной связи Карен очень нервничала. Она рассказала, что ее поразил интеллект действующего президента, а также его обаяние. Главу США модель назвала крайне вежливым человеком.
За сексуальную связь бизнесмен предложил девушке деньги, однако та отказалась, и тогда Трамп назвал ее особенной.
Макдугал добавила, что с Дональдом встречалась каждый раз, как только он приезжал в Лос-Анджелес. По словам модели, Трамп даже с семьей ее знакомил. Кроме того, девушка заявила, что была в резиденции своего спутника, где он показал ей спальную комнату супруги Меланьи.
В общей сложности, по признанию модели, их с Трампом отношения продлились не более девяти месяцев.
По словам модели, с Дональдом Трампом она встретилась на светской вечеринке, устроенной глянцем для взрослых Playboy. Тогда еще бизнесмен был женат не более двух лет на Меланье. Макдугал призналась, что Трампу понравилась сразу, и они уединились сразу после двухчасового общения. Во время интимной связи Карен очень нервничала. Она рассказала, что ее поразил интеллект действующего президента, а также его обаяние. Главу США модель назвала крайне вежливым человеком.
За сексуальную связь бизнесмен предложил девушке деньги, однако та отказалась, и тогда Трамп назвал ее особенной.
Макдугал добавила, что с Дональдом встречалась каждый раз, как только он приезжал в Лос-Анджелес. По словам модели, Трамп даже с семьей ее знакомил. Кроме того, девушка заявила, что была в резиденции своего спутника, где он показал ей спальную комнату супруги Меланьи.
В общей сложности, по признанию модели, их с Трампом отношения продлились не более девяти месяцев.