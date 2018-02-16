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Кристина Агилера побаловала поклонников интимными фото в ванной

Певица Кристина Агилера побаловала своих поклонников интимными фото в ванной. Соответствующие фотоснимки 37-летняя знаменитость опубликовала в своем аккаунте в Instagram.

Кристина Агилера побаловала поклонников интимными фото в ванной


Известная американская певица Кристина Агилера не любит интимные фотосессии. Свое предпочтение артистка отдает костюмированным вечеринкам. Лицезреть соул-диву в откровенном наряде очень сложно, ее микроблог регулярно подвергается мониторингу. Однако бывают исключения: певица порадовала откровенными фотоснимками своих поклонников, продемонстрировав роскошное тело в джакузи полным воздушной пены.

Кристина Агилера изображена в образе искусительницы, погруженной в ванну, все прелести которой прикрывает лишь невесомая пена. Самые интимные места артистки так и остались скрытыми от глаз поклонников, однако, судя по комментариям, их сознание взбудоражили догадки о том, что на самом деле скрывается под толщей воды и пены.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 20:00
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