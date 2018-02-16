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Компания Eviation готовит электрический самолет Alice

Израильская компания Eviation в скором времени представит электрический самолет Alice. Отмечается, что согласно проектной документации аппарат сможет преодолевать расстояние в 1,2 тысячи км, при этом цена разработки составит примерно 2 млн. долларов.

Компания Eviation готовит электрический самолет Alice


Стоит отметить, что официальный прототип электросамолета будет показан уже в следующем году. Сразу после этого начнется доработка проекта и его массовое производство. В Eviation уже нашли поставщика аккумуляторных батарей. Им будет компания Kokam из Южной Кореи. Ожидается, что питать аккумулятор станут 9,4 тысячи солнечных элемента, которые равномерно расположат по корпусу Alice.

Известно, что электрический летательный аппарат будет чем-то напоминать «Сессна-208». В салоне он сможет уместить сразу девять человек. При этом хозяин самолета сразу же почувствует экономию при обслуживании судна и заправке топлива.

Интересно, что уже в конце текущего года компания намерена произвести первый тестовый полет Alice. Дата выхода разработки на рынок будет зависеть от количества инвестиций.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:30
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