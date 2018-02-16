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Борис Рожин об усилении 58-й армии: РФ дает сигнал Украине

Борис Рожин, являющийся военным экспертом, а также главным редактором центра «Кассад», прокомментировал информацию касательно усиления 58 армии на юге РФ мотострелковыми дивизиями, модернизированными танками Т-72Б3 и БМП-3.

Борис Рожин об усилении 58-й армии: РФ дает сигнал Украине

Рожин в интервью журналистам «ПолитЭксперта» сообщил, что такие меры с усиления российского Южного военного округа принимаются для пресечения агрессии украинских силовиков в отношении к ополченцам Донбасса. В данном случае упор делается на усиление войск, группировок на разных направлениях государственных границ. Связано это с ухудшением отношений с НАТО и Соединённых Штатов, размещающих свои войска на подходе к РФ. Усиление 58 армии российского Южного военного округа связано с угрозами, возникающими в ходе конфликта на территории Донбасса.

58-я армия выступает в данном случае в роли подстраховки. Она фактически страхует самопровозглашенные республики ЛНР и ДНР от агрессивных действий ВСУ.
Политика
Добавил: tantan61 Вчера, 18:50
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